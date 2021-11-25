Я собираюсь вернуть энергию, которая была в бою с Кличко - Джошуа попытался запугать Усика перед реваншем
Эксчемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа вспомнил свой победный поединок с Владимиром Кличко и попытался запугать Александра Усика
Об этом сообщает The Sun.
По словам Джошуа, он собирается вернуть энергию, которая была в его бою с Кличко-младшим.
"Я собираюсь вернуть ту энергию, которая была в бою с Владимиром Кличко. Однако я не буду углубляться в свои тренировки. Тогда я не знал, что это за бой. Только теперь я оглядываюсь назад и при этом вижу поединки а-ля Уайлдер - Ф' юри. Прошло много времени с тех пор, как у нас было подобное сражение. Таких поединков не было с 2017 года. Это была война", – сказал Энтони Джошуа.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 и завершил после этого карьеру.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- 24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.
- 25 ноября Фьюри заявил, что сейчас ему интересны только бои против Усика и Джошуа.
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