Я собираюсь вернуть энергию, которая была в бою с Кличко - Джошуа попытался запугать Усика перед реваншем

Об этом сообщает The Sun.



По словам Джошуа, он собирается вернуть энергию, которая была в его бою с Кличко-младшим.



"Я собираюсь вернуть ту энергию, которая была в бою с Владимиром Кличко. Однако я не буду углубляться в свои тренировки. Тогда я не знал, что это за бой. Только теперь я оглядываюсь назад и при этом вижу поединки а-ля Уайлдер - Ф' юри. Прошло много времени с тех пор, как у нас было подобное сражение. Таких поединков не было с 2017 года. Это была война", – сказал Энтони Джошуа.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 и завершил после этого карьеру. Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.

25 ноября Фьюри заявил, что сейчас ему интересны только бои против Усика и Джошуа. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb