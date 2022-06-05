Я смотрел новости. Сочувствуем Украине, но нам очень важно выйти на ЧМ, - тренер сборной Уэльса
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж рассказал, что он сочувствует Украине, но его команда стремится выиграть и выйти на ЧМ-2022
Об этом сообщает Wales Online .
По словам Пейджа, Уэльс будет сосредоточен на матче, а не на войне.
"Уэльс имеет шанс квалифицироваться на ЧМ. Это очень важно для страны. Украина прекрасно проявила себя в матче с Шотландией. Они на этой стадии соревнования не просто так, это хорошая команда, даже безотносительно к тому, из-за чего они прошли, чтобы быть здесь". Мы отнесемся с сочувствием к украинцам, я сам отец. Я смотрел новости. Происходящее там это ужасно. Но наше внимание будет сосредоточено на матче", – сказал главный треенр Уэльса Роб Пейдж.
Матч Уэльс – Украина состоится 5 июня и начнется в 19:00.
- 1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
- 3 мая Александр Петраков перед финалом плей-офф вызвал в команду полузащитника Данилу Игнатенко.
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