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"Я сильный изнутри": Саакашвили показал свое тяжелое физическое состояние во время судебного заседания

3 июля, 2023 понедельник
17:37
Мир

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи и показал свое тяжелое физическое состояние после лечения

Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

Это первое появление экспрезидента после продолжительного лечения. Саакашвили отметил, что он физически слаб, однако "сильен изнутри". Он также подчеркнул, что не совершал преступления против Грузии.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", - сказал Саакашвили.

Міхеїл Саакашвілі

Фото: Дарья Чиж


Міхеїл Саакашвілі

Фото: Дарья Чиж

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу в 2005 году депутат парламента Валерий Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "улыбкой", а свой приговор - "смертным". А в апреле экс-президент заявил, что он " близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июня сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден , что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинскую границу будет проходить по реке Псоу.

17 июня третий президент Грузии Михеил Саакашвили объявил , что намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил как неприемлемый иск Саакашвили против Украины, где он просил признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и высылки.

Грузия
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