Я в шоке: Петраков отреагировал на отказ "Динамо" отпускать футболистов в сборную Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По его убеждению, "Динамо" не может ссылаться в своем решении на регламент ФИФА, ведь участвует в выставочных матчах, в то время как сборная Украины готовится к официальным играм, в условиях, когда в стране идет война.

"Скажу откровенно, я в шоке. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные в вызове даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас?!" - возмутился Петраков.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия динамовцев не сможет наработать игровые схемы и качественно подготовить команду к матчу с Шотландией.

"Лишь собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник — быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это чушь какая-то", - сказал Петраков.

Он подчеркнул, что 2 мая все вызванные динамовцы должны прибыть в расположение сборной.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов в национальную команду — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм", - подчеркнул Петраков.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору перед решающим этапом квалификации ЧМ-2022 2 мая в Словении. В мае команда планирует сыграть несколько товарищеских матчей. "Динамо" соглашается отпустить игроков только 23 мая.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы 5 июня состоится игра против Уэльса.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии раньше чем 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

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