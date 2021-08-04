Мужчина с гранатой взял в заложники людей возле здания Кабмина, его задержали

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Игоря Бондарчука.



Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". Он угрожает вырвать чеку и взорвать здание.



Мужчина отмечает, что граната настоящая и боевая. Также он заявил, что захватывает здание. Никаких требований он не объявил.



По информации нашего журналиста Илья Березенко, в МВД не сомневаются, что граната может быть боевой.



Он также добавил, что по непроверенным данным, мужчина может быть одним из бойцов батальона "Айдар".



Сейчас улицы Грушевского и Институтская перекрыты, под здание приехали взрывотехники и следователи, быстрые и пожарные.



По предварительным данным, в здании находятся некоторые работники.



Сейчас мужчина задержан , он извинился за свои действия.



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