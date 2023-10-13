"Я считаю, что спорт – это и есть политика", - Ребров

Об этом Ребров сказал в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что спорт – это и есть политика. В мире и в Европе многие знают и уважают людей, которые заслужили уважение в спорте. Поэтому эти имена на слуху. И я не знаю, кто более популярен – политики или спортсмены, которые сделали что-то для своей страны. Я никогда не говорил, что спорт вне политики. Очень важно, что когда идет война, то нет спорта вне политики. Все должны сплотиться и противостоять агрессору", - сказал Сергей Ребров.

Главный тренер сборной Украины также высказался относительно Анатолия Тимощука, избравшего российскую сторону.

"Сейчас война. Поэтому уже нужно каждому решить, где они: они с Украиной или они там, с рашистами? Ты не можешь быть посередине, я – нейтральный, я вне политики. Сейчас такого нет. Тимощук избрал ту сторону. И у меня нет никакого желания об этом разговаривать. Сколько пострадало людей, детей, и сколько людей выехало из Украины из-за рашистов. Сейчас нет, как я говорил, середины. Ты должен решить, где ты. Он решил, что он там", - убежден Сергей Ребров.