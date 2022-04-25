"Я считаю, что это будут делать миряне", - Данилов рассказал, как Украина избавится от московской церкви
Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины, - считает секретарь СНБО
Об этом Алексей Данилов заявил во время всеукраинского телемарафона.
"Я считаю, что это будут делать миряне", – сказал секретарь СНБО, имея в виду запрет УПЦ МП.
"И они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины", - продолжил Данилов.
"Мне удивительно, что некоторые народные депутаты рядятся в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они приверженцы независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства ", - подытожил секретарь СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное