Об этом Алексей Данилов заявил во время всеукраинского телемарафона.



"Я считаю, что это будут делать миряне", – сказал секретарь СНБО, имея в виду запрет УПЦ МП.



"И они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины", - продолжил Данилов.



"Мне удивительно, что некоторые народные депутаты рядятся в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они приверженцы независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства ", - подытожил секретарь СНБО.



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