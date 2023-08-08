Я счастлива, что есть Свитолина, которая напоминает людям, что война все еще продолжается, - первая ракетка мира Швентек
Первая ракетка мира Ига Швентек поделилась положительными мыслями об украинской теннисистке Элине Светолине
Об этом сообщает The Tennis Letter.
"Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и напоминает людям, что война все еще продолжается. Во многих из нас, и в СМИ тоже немного короткая память. Она действует там, где многие игроки просто говорят. Так что отлично", - сказала Ига Швентек об Елине Свитолиной.
За свою карьеру Элина Свитолина и Ига Швентек дважды встречались на корте. У обоих по одной победе. В рейтинге WTA полячка занимает первое место, украинка – 26.
Первая ракетка мира Швентек регулярно и последовательно поддерживает Украину.
- 2 августа Элина Свитолина обыграла в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину. Однако в четвертьфинале уступила американке Джессике Пегуле и не смогла выйти в полуфинал.
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