Я счастлива, что есть Свитолина, которая напоминает людям, что война все еще продолжается, - первая ракетка мира Швентек

Об этом сообщает The Tennis Letter.

"Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и напоминает людям, что война все еще продолжается. Во многих из нас, и в СМИ тоже немного короткая память. Она действует там, где многие игроки просто говорят. Так что отлично", - сказала Ига Швентек об Елине Свитолиной.

За свою карьеру Элина Свитолина и Ига Швентек дважды встречались на корте. У обоих по одной победе. В рейтинге WTA полячка занимает первое место, украинка – 26.

Первая ракетка мира Швентек регулярно и последовательно поддерживает Украину.