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Главная война с Россией Я счастлив, что жив. Адвокат Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения

Я счастлив, что жив. Адвокат Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения

9 июня, 2022 четверг
23:50
война с Россией

Воин получил тяжелое ранение головы и потерял один глаз

О своем положении он написал в фейсбук.

"Я не могу долго говорить, или переписываться. Потому что у меня очень болит голова и место, где был глаз. Но должны знать что все ваши слова, мысли, молитвы - помогли: я чудом жив. Это чудо: мои собратья, люди, которые вывезли, врачи, мой брат и родные, друзья... Без фото... Кому нужно - за пару дней напишу, как увидеть... Но мне таки нужно время на восстановление и возвращение в ту жизнь... Спасибо еще раз.Я счастлив, что жив. Это все стоило, потому что я не хочу жить в русском мире. Даже с двумя глазами. Очень жду новостей, что наш Саша тоже жив", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 5 июня стало известно, что известный адвокат Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение. Его госпитализируют в больницу в Днепре

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