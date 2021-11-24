Я с нежеланием покидал Италию, - тренер "Шахтера" озадачил фанатов новым заявлением

Об этом сообщает Tuttosport.



Роберто Де Дзерби накануне матча ЛЧ с "Интером", который пройдет в Италии, рассказал о возможном возвращении в Италию.



"Конечно, я вернусь в Италию, но сначала я должен выполнить работу в "Шахтере" и достичь поставленной цели. Я с нежеланием покидал Италию, потому что у меня были пристрастия и привычки", - сказал Де Дзерби.



В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.



Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.



У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч пройдет сегодня, 24 ноября.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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