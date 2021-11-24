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Я с нежеланием покидал Италию, - тренер "Шахтера" озадачил фанатов новым заявлением

24 ноября, 2021 среда
16:10
Спорт Роберто Де Дзерби

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что он не хотел покидать Италию, когда возглавил донецкий клуб

Об этом сообщает Tuttosport.

Роберто Де Дзерби накануне матча ЛЧ с "Интером", который пройдет в Италии,  рассказал о возможном возвращении в Италию.

"Конечно, я вернусь в Италию, но сначала я должен выполнить работу в "Шахтере" и достичь поставленной цели. Я с нежеланием покидал Италию, потому что у меня были пристрастия и привычки", - сказал Де Дзерби.

В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.

У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч пройдет сегодня, 24 ноября.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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Роберто Де Дзерби
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