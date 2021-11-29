"Я решил, что это будет неправильно": украинский футболист-бомбардир рассказал, почему отказался перейти в российский клуб

Об этом сообщает YouTube-канал BurBuzz.



По словам Гладкого, предложение от российского клуба было в 2016/17 году, когда он выступал за киевское "Динамо".



"Мне действительно пришло предложение из "Крыльев Советов". "Динамо" было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович (Суркис, - ред.), наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда ехать". Никто меня не заставлял, я сам отказался. Я решил, что это будет неправильно. Я считал, что это неправильно и не пошел туда. Потом я попросился в "Карпаты", и меня отпустили, - сказал Александр Гладкий.



34-летний игрок известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и "Днепр". В активе форварда 11 матчей в составе сборной Украины. С 2020 года Гладкий играет за луганскую "Зарю".



За свою карьеру Александр Гладкий сыграл 471 матч, забил 134 гола и отдал 63 ассиста. Трижды выигрывал УПЛ, дважды Кубок Украины, четырежды Суперкубок Украины.



В 2009 году вместе с "Шахтером" получил Кубок УЕФА.

7 июля украинец Дмитрий Иванисеня стал футболистом российского клуба "Крылья Советов". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb