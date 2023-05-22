"Я разбираюсь в боксе": Жан-Клод ван Дамм прокомментировал судейский скандал в бою Ломаченко - Хейни
Голливудский актер Жан-Клод ван Дамм заявил, что судьи несправедливо отдали победу американцу Дэвину Хейни в поединке против Василия Ломаченко из Украины
Об этом Ван Дамм рассказал в Instagram.
По его словам, несмотря на то, что Ломаченко старше Хейни на 11 лет, именно он выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), а судьи приняли несправедливое решение.
"Разница в 11 лет. Этот парень проиграл. Хейни проиграл. А другой парень, Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и у них было трое судей из США. Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений", - сказал ван Дамм, который известен ролями в боевиках и является мастером восточных единоборств и экс-чемпионом Европы по кикбоксингу.
21 мая в Лас-Вегасе судьи единодушно отдали Хейни победу над Ломаченко – 116:112, 115:122, 115:112, что вызвало резонанс в мире бокса.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- После боя стало известно, что Ломаченко превзошел Хейни по числу ударов.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что его команда не согласилась с поражением и подаст протест на исход боя .
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