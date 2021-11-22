Я расшифровал его и вызвал сбой в работе, - обидчик Ломаченко Лопес назвал украинца самым техничным боксером мира
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес вспомнил свою победу над Василием Ломаченко и заявил, что он вызвал сбой в работе украинца
Об этом сообщает XSport.
По словам Лопеса, Ломаченко – самый техничный боксер мира.
"Когда кто-то пытался сразиться со мной – он оказывался на настиле. А те, кто пытался меня перебоксировать, были перебоксированы мной.
Самый техничный боксер в нашем спорте, которого все называют Хай-Тек или Матрица. Что ж, я расшифровал его и вызвал сбой в его работе", - сказал Лопес.
В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC и WBO (Всемирной боксерской организации).
Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
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