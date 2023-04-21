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"Я рад, что он принял приглашение и посетит саммит": Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса в июле

21 апреля, 2023 пятница
11:26
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе

Об этом сообщил генсек НАТО на брифинге перед встречей в формате "Рамштайн".

"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (он, - ред.) принял приглашение и посетит саммит", - сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите должны подтвердить поддержку Украины столько, сколько нужно, и принять многолетнюю программу, которая поможет Украине перейти от советских стандартов и доктрин к варианту НАТО.

Известно, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не поймет лидеров НАТО, если в Вильнюсе Украина не получит приглашение в Альянс.

Владимир Зеленский
Война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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