Об этом сообщил генсек НАТО на брифинге перед встречей в формате "Рамштайн".

"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (он, - ред.) принял приглашение и посетит саммит", - сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите должны подтвердить поддержку Украины столько, сколько нужно, и принять многолетнюю программу, которая поможет Украине перейти от советских стандартов и доктрин к варианту НАТО.

Известно, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.