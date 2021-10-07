Я рад, что мы закрываем всю эту историю с Фьюри, - Уайлдер сделал одно из последних заявлений перед супербоем

Об этом сообщает BoxingScene.

Уайлдер не хочет в будущем проводить четвертый поединок против Фьюри, он собирается закончить их историю.

"Мне доказывать нечего. Я в отличном физическом состоянии, как и моральном. Это будет мое возмездие и возвращение титула. Мне терять нечего, так что все давление на Фьюри. И я рад, что после третьего боя это все закончится. Рад, что мы закрываем эту историю с Фьюри. Доволен тем, что возвращаюсь в ринг. Наверное, это самый большой перерыв в моей карьере, поэтому я хочу снова драться", - сказал Уайлдер.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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