Я рад, что мы закрываем всю эту историю с Фьюри, - Уайлдер сделал одно из последних заявлений перед супербоем
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что собирается закончить их историю противостояний с Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene.
Уайлдер не хочет в будущем проводить четвертый поединок против Фьюри, он собирается закончить их историю.
"Мне доказывать нечего. Я в отличном физическом состоянии, как и моральном. Это будет мое возмездие и возвращение титула. Мне терять нечего, так что все давление на Фьюри. И я рад, что после третьего боя это все закончится. Рад, что мы закрываем эту историю с Фьюри. Доволен тем, что возвращаюсь в ринг. Наверное, это самый большой перерыв в моей карьере, поэтому я хочу снова драться", - сказал Уайлдер.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.
- 7 октября WBC объявила, что у победителья поединка Фьюри - Уайлдер будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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