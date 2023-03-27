"Я работаю в Польше" - вышло пособие для украинцев в Польше
В Польше вышла электронная книга "Я работаю в Польше", которая призвана помочь украинцам сориентироваться на польском рынке труда
Издание содержит не только советы по поиску работы, но и информацию по юридическим вопросам, интерактивную базу данных, перечень вакансий, учреждений и организаций, в которые можно обратиться за консультацией, а также координацию процессов трудоустройства, оформление документов и признание дипломов о высшем образовании. Сообщает телеканал "Еспресо"
Электронная книга, доступная на украинском и польском языках, была создана Институтом стратегических исследований по софинансированию программы RITA, инициативы Польско-Американского Фонда Свободы, реализуемого Фондом "Образование для демократии". Пособие состоит из восьми разделов, включая дополнительную часть, посвященную здравоохранению и социальным выплатам для украинцев в Польше.
Вероника Петровська, координатор Института стратегических исследований и соавтор книги, отметила: "В эти сложные времена украинцы нуждаются в поддержке, в том числе в сфере знаний о трудоустройстве за рубежом. Чтобы им было легче ориентироваться на польском рынке труда, мы создали электронную книгу "Я работаю в Польше", которая является исчерпывающим путеводителем, своеобразным сборником знаний".
Электронная книга получила положительные отзывы от переехавших в Польшу украинцев. Пани Светлана, учительница по специальности, переехала в Польшу после полномасштабного вторжения, отметила: "Руководство содержит информацию о трудоустройстве, получении карты пребывания, медицинском обслуживании - это главное. Я считаю, что эта информация нужна". Пани Елена, которая переехала в Краков в прошлом году, сказала: "Там очень много полезной информации. Важно, чтобы о книге узнало как можно больше людей".
В общем, электронная книга "Я работаю в Польше" дает ценную информацию и рекомендации для украинцев в Польше, помогая им ориентироваться на польском рынке труда и улучшать качество своей жизни.
Электронную книгу можно скачать , открыть, просмотреть, прочитать и получить бесплатно.
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