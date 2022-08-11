"Я работаю на кладбище": дебютную ленту Алексея Тараненко покажут на больших экранах в сентябре

Об этом сообщили на странице Госкино в Facebook.

Фильм основывается на одноименном сборнике Павла Паштета Белянского и рассказывает историю киевского архитектора Саши. Отмечают, что это жизненные драмеди с элементами черного юмора.

"Мы осознаем полноту ответственности перед зрителями, предлагая посмотреть фильм именно сейчас. Несмотря на название и профессию героя, этот фильм – честное кино о жизни. Я наблюдал за реакцией зрителей после просмотра ленты на фестивалях, она была разной в деталях, но их объединяло одно – и в Киеве, и в Варшаве, и в Риме, и в Париже зрители благодарили нас за свет, надежду и желание продолжать жить", - сказал продюсер фильма Андрей Корниенко.

Сообщают, что главный герой Александр, в прошлом архитектор, работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. Каждый день к нему приходят новые люди для заказа памятников близким. Жизненные ситуации, иногда грустные, иногда комичные. Но и в жизни главного героя есть тайна, которая не дает ему стать счастливым человеком.

Фильм получил награду фестиваля Red Movie Awards во Франции за "Лучший постер", операторскую работу отметили на Кинофестивале в Монтелупо-Фьорентино. Мюнхенская кинопремия наградила фильм отличием "Лучший полнометражный фильм" и награду "Лучший актер" вручила Национальная премия кинокритиков "Киноколо". Главную роль сыграл украинский актер театра и кино Виталий Салий.

4 августа студия Warner Bros. назвала дату выхода второй части кинофильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса.

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