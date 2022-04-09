"Я против наступления на свободу слова и независимые медиа!" - певец Павел Табаков
Украинский певец Павел Табаков написал видеообращение в поддержку телеканала Еспресо, в котором выступил против исключения из цифрового вещания телеканала и наступления на свободу слова
«Я считаю, что во время войны украинцы должны иметь разностороннюю разностороннюю объективную информацию из СМИ. Узнал, что некоторые телеканалы начали отключать из сети цифрового вещания, в частности речь идет о телеканале Еспресо.
Я хочу выразить поддержку всем работникам, всем журналистам канала и сказать, что я против наступления на свободу слова, на независимые медиа. И попросил бы включить их обратно в украинскую сеть цифрового вещания!
Спасибо всем, кто меня услышал!
Слава Украине!" - говорится в обращении.
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