Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Я просил его отвергнуть личные амбиции": Кадыров отреагировал на смерть Пригожина

"Я просил его отвергнуть личные амбиции": Кадыров отреагировал на смерть Пригожина

25 августа, 2023 пятница
00:31
Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на телеграмм-канал Кадырова.

"Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", - пишет Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, смерть Пригожина – это потеря для РФ.

"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая потеря для государства", - считает террорист.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК "Вагнер".

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК "Вагнер" пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка Вагнера, предположительно сбила ракета с территории России.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Россия
Чечня
Война с Россией
Вагнергейт
Евгений Пригожин
Читайте также:
24 августа, 2023 четверг
В России разбился самолет, в котором находился Пригожин
путін пригожин
24 августа, 2023 четверг
После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
Володимир Зеленський
24 августа, 2023 четверг
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
23:58
В Одессе во время воздушной тревоги работала ПВО
23:56
Евро-2024: Ярмоленко рискует пропустить матчи с Англией и Италией
23:32
Lego запускает продажу конструкторов со шрифтом Брайля
23:24
Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ по художественной гимнастике
23:05
SpaceX
Минюст США будет судиться со SpaceX Илона Маска
22:53
Аналитика
Сергей Згурец
В Крыму впервые могли удачно применить "Нептун" для ударов по объектам РФ. Колонка Сергея Згурца
22:48
Обновлено
США начнут обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре, - NYT
22:36
Кулеба с 13 главами МИД мира "спели" гимн Украины в twitter
22:02
"Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций
21:57
Российский С-400 в Крыму уничтожили с помощью ракеты "Нептун", - Бутусов
21:54
"Заря" уступила "Славии" в Лиге Европы
21:33
Эксклюзив
Климкин: Безопасность в регионе Черного моря уже не принадлежит России
21:30
Эксклюзив
Война с Россией является решающей битвой за нашу независимость, - писатель Шкляр
21:19
Канада назначила послом в Украине Наталью Цмось
20:51
В течение суток на фронте произошло 26 боеприкосновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении
20:50
"Барби" стала самой кассовой лентой 2023 года в США
20:44
Британия объявила новый пакет поддержки для беженцев из Украины стоимостью 11,5 млн фунтов
20:31
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
20:24
Украина проиграла Польше в заключительном матче группового раунда ЧЕ по волейболу
20:15
США считают, что самолет с Пригожиным сбила запущенная с территории РФ ракета, - Reuters
20:15
Грузовые поезда будут пересекать украино-молдавскую границу по упрощенной процедуре. Что изменилось
20:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников: Я уверен, это последняя война, которая позволит нам выбраться из-под обломков империи
20:10
Атаки беспилотников на Москву призваны давить на психику россиян – военнослужащий Юрий Гудыменко
20:07
OPINION
Украина: в поисках смыслов
20:00
Обзор
Победные новости 547-го дня войны: украинские военные высадились в Крыму, Норвегия предоставит Украине ракеты IRIS-T и истребители F-16
20:00
Эксклюзив
Нас не победить ни силой, ни волей, – воин Александр Петлинский. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:42
морепродукты
Китай в ответ на сброс в океан очищенной радиоактивной воды с Фукусимы приостановил импорт морепродуктов из Японии
19:26
Вышел трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
Пригожин допускал серьезные ошибки, но и добивался нужного результата: Путин о крушении самолета вагнеровцев
19:17
В День Независимости в оккупированном Луганске розвучал гимн Украины, а из Херсона в оккупированные районы запустили государственный флаг
19:01
Обновлено
Мать Кадырова, руководители оккупационного "Артека" и "Юнармии": США объявили новые санкции против россиян
18:58
РФ оштрафовала сервис Twitch за отказ удалить видео о подрыве Каховской ГЭС
18:32
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две табачные компании
18:18
Обновлено
F-16
Норвегия даст Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ликвидация Пригожина: Грусть, она же тоска
17:51
ЧВК Вагнер
Моравецкий: ЧВК Вагнера после смерти Пригожина продолжит заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью
17:50
JAS 39 Gripen
Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen
17:32
Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине
17:30
На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"
17:04
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV