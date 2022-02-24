Я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить агрессию, - Шевченко обратился к мировым лидерам

Соответствующее сообщение Шевченко сделал в Instragram.



"Рано утром началась полномасштабная война инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности. Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу Страну и призвать Российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права . Мы хотим только мира. Война не нужна. Война - это не ответ", - написал Андрей Шевченко.