Я прошу Андрея Садового публично извиниться перед Ульяной Пак, - Николай Княжицкий

На это обратил внимание народный депутат Украины Николай Княжицкий ( "Европейская солидарность"), комментируя обращение "девочка" в адрес известной во Львове юристки Ульяны Пак, к которому прибег львовский городской голова Андрей Садовый. Оценку данного случая политик разместил у себя на странице, передает Еспресо.TV.



"Ульяна - депутат горсовета, юрист, известное во Львове лицо. И вот мэр европейского города Львова Андрей Садовый публично называет ее "девочкой". А если бы Ульяна на сессии горсовета называла мэра мальчиком, как бы это воспринималось? Как оскорбление. Почему "девочка" от мэра в отношении депутата можно, а "мальчик" в отношении мэра - нет? Да потому, что советчина, этот совок до сих пор в головах многих украинцев. Я прошу Андрея Садового публично извиниться перед Ульяной Пак. По крайней мере, настоящий мэр европейского города поступил бы так", - отметил Княжицкий.



Оскорбление Ульяны из-за пола народный депутат сравнил с оскорблением украинского спортсмена Жана Беленюка из-за цвета его кожи.



"Да, это были разные оскорбления. Но и очень похожие", - считает Николай Княжицкий.



"Равенство. Уважение к другому. Чувство дистанции. Эти дефиниции абсолютно чужды человеку советскому. В стране, где жизнь человеческая ничего не стоила и уважения к людям не существовало. Мы убегаем от этого советского прошлого, но еще не убежали", - подчеркнул политик .



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