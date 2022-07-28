English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Я приехал не с пустыми руками": Литва предоставит Украине 10 бронемашин и амуницию

"Я приехал не с пустыми руками": Литва предоставит Украине 10 бронемашин и амуницию

28 июля, 2022 четверг
19:07
война с Россией Владимир Зеленский с Гитанасом Науседой

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, он включает 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны

Об этом он рассказал во время выступления вместе с президентом Зеленским.

"Хочется сказать и о военной помощи. Мы ее оказывали в начале войны, когда уже началась война и предоставляем сейчас. И сегодня я приехал не с пустыми руками. Сегодня новый пакет – это амуниция и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", - сказал он.

Президент Литвы подчеркнул, что его страна одна из основных союзниц Украины. Литва также передает гуманитарную и финансовую помощь.

"В своей речи в Верховной Раде я сказал, что Литва давно выбрала себе друзей и никогда не предаст. Ни руководители государства, ни один гражданин, который очень гордится вами. Мое государство это один из основных союзников Украины. Мы сегодня оказываем и двухстороннюю помощь и переводим деньги. Деньги это не столь важно, важно, что мы это делаем от всего сердца", - сказал он.

Он также добавил, что Литва объединилась в помощи Украине и не позволит никому на Западе забыть о войне. А все, кто совершал военные преступления на территории Украины, должны быть наказаны.

  • В мае литовцы собрали деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар". За три дня удалось собрать более 5 млн евро. В июле беспилотник прибыл в Украину.
  • 16 июня сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество добиваться ответственности за эти преступления.
  • 6 июля Литва заявила, что выделит Национальному банку Украины дополнительные €10 млн на проведение срочных восстановительных работ
  • 28 июля президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что Литва поможет Украине одержать победу в войне, ведь литовцы четко понимают угрозу имперских амбиций России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Украина
Литва
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Михайло Подоляк
27 июля, 2022 среда
Третьего предупреждения может не быть: в Офисе президента призвали РФ убираться из Херсона после удара по Антоновскому мосту
генеральний прокурор Андрій Костін
27 июля, 2022 среда
Кто такой новый генеральный прокурор Андрей Костин?
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
20:36
Россия могла бы остановить войну завтра. Посол США в НАТО озвучила перспективы завершения войны
20:23
Играя с огнем, вы подожжете себя. Си Цзиньпин угрожает Байдену за Тайвань
20:22
Николай Мартыненко
НАБУ и САП сообщили новое подозрение экс-нардепу Мартыненко
20:21
В Коблево на морской мине подорвались два человека
20:14
Зеленский вручил Крест боевых заслуг 20 украинским военным
20:06
В Николаеве раздались несколько взрывов, - мэр
19:56
Производитель стекла Guardian Industries продал бизнес в России
19:43
В ООН надеются, что первый корабль с зерном выйдет из украинского порта уже 29 июля. Схема движения
19:41
Эксклюзив
Россияне бросали танки и бежали, потому что не имели достаточной технической подготовки, - подполковник в отставке Саламаха
19:31
Германия предоставит Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия
19:21
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Офис президента не считал Венедиктову достаточно послушной, - нардеп Княжицкий
19:15
"Никаких спекуляций нет": Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства
19:10
Оккупанты продолжают обстрелы Донетчины и Харьковщины, оправдываясь выдумками о расположении ВСУ в школах и церквях
18:46
Украинские военные переделали американские 40-мм гранаты под авиационные
18:44
Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24
18:39
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 26 получили ранения
18:39
В госдуме РФ предположили, что осенью могут провести аннексию оккупированных территорий Украины
18:32
война с Россией Ирпень
До конца года военные действия должны прекратиться
18:22
СБУ разоблачила мошенников, которые "выдавали" российским диверсантам паспорта Украины
18:22
Роберта Мецола во время визита в Киев
"Мы будем рядом с Украиной и во времена трагедии, и во времена процветания": глава Европарламента выступила в Верховной Раде
18:13
Эксклюзив
Объектом ударов по Кропивницкому стал гражданский аэропорт, - глава Кировоградской ОВА Райкович
18:05
В День Государственности презентовали трейлер украинского военного экшна "Снайпер. Белый ворон"
18:01
Россия может нанести ядерный удар по членам НАТО в Европе в случае приближения поражения или критической поддержки Украины, - Rand Corporation
17:52
Netflix
Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий по 1000 евро для украинских кинематографистов
17:45
"Кто же тогда заключит мир?": Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Кирилла
17:41
Исторический опыт учит: московского тирана нужно вовремя остановить – президент Литвы в Верховной Раде
17:29
Мы рекордно быстро получили кандидатство в ЕС, так же должны перейти к переговорам о членстве, - Зеленский
17:20
Эксклюзив
В Европе осенью начнется политическое землетрясение, - аналитик Стулик
17:13
Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы, который будет готовить чиновников для работы в структурах ЕС
17:10
Более 100 тыс. украинцев приехали в Британию с начала полномасштабной войны
17:02
Поездку главы МИД Бельгии в Крым оплатил фонд дочери Путина, – СМИ
16:55
Верховная рада
Рада приняла закон о предоставлении особых гарантий полякам в Украине
16:50
Президент Литвы Науседа вручил Зеленскому Орден Витовта Великого – самую высокую награду страны
16:38
подсолнечное масло
Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины, поскольку открылись украинские морские порты, - Bloomberg
16:31
Эксклюзив
Нафтогаз
Дефолта Нефтегаза можно было избежать, - экс-уполномоченная АМКУ
16:28
OneRepublic выступили с украинским флагом на концерте в Торонто
16:09
ЕС должен нанести ответный удар на насмешки и газовый шантаж РФ, - МИД
16:08
В этом году население России сократилось уже на 600 тыс., села вымирают, а рождаемость упала до уровня XVII века, - данные Росстата
16:03
Эксклюзив
Россия заинтересована в переговорах, ведь она захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет терять, - дипломат Хара
16:00
На кону будущее Украины и ЕС: министр правительства Франции Бун заявила, что Украина должна победить в войне
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV