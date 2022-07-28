"Я приехал не с пустыми руками": Литва предоставит Украине 10 бронемашин и амуницию
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, он включает 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны
Об этом он рассказал во время выступления вместе с президентом Зеленским.
"Хочется сказать и о военной помощи. Мы ее оказывали в начале войны, когда уже началась война и предоставляем сейчас. И сегодня я приехал не с пустыми руками. Сегодня новый пакет – это амуниция и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", - сказал он.
Президент Литвы подчеркнул, что его страна одна из основных союзниц Украины. Литва также передает гуманитарную и финансовую помощь.
"В своей речи в Верховной Раде я сказал, что Литва давно выбрала себе друзей и никогда не предаст. Ни руководители государства, ни один гражданин, который очень гордится вами. Мое государство это один из основных союзников Украины. Мы сегодня оказываем и двухстороннюю помощь и переводим деньги. Деньги это не столь важно, важно, что мы это делаем от всего сердца", - сказал он.
Он также добавил, что Литва объединилась в помощи Украине и не позволит никому на Западе забыть о войне. А все, кто совершал военные преступления на территории Украины, должны быть наказаны.
- В мае литовцы собрали деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар". За три дня удалось собрать более 5 млн евро. В июле беспилотник прибыл в Украину.
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