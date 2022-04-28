"Я представляю свою семью в одном из этих домов": Генсек ООН посетил Бородянку
Генеральный секретарь ООН, накануне встречавшийся с российским президентом, во время визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области
О визите генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине написал в Твиттере.
"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике бегут. В ХХ веке война не может быть приемлемой", - сказал Гутерреш.
- Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершил визит в Киев, где встретится с главой МИД и президентом Украины.
- 26 апреля лидер ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным. На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать совместную группу по организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".
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