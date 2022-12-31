"Я предполагаю, что война закончится через полгода": британский историк Кершоу предсказывает завершение войны к лету
Британский историк Ян Кершоу считает, что захватническая российская война против Украины завершится к середине 2023 года
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung .
"Весной мы увидим, готовы ли украинцы при поддержке Запада к новому наступлению, которое отвергнет нападающих. Если это так, то мы можем быть на пути к тому или иному решению весной или летом… Я предполагаю, что война закончится через полгода", – сказал историк.
В частности, он объясняет свое мнение тем, что текущий уровень истощения тяжело выдержать обе стороны. Важным будет то, каким будет состояние вооруженных сил обеих сторон в конце нынешней зимы.
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"Это будет очень тяжелая зима для Украины, но, конечно, тоже для многих россиян", - заметил британец.
Кершоу также подчеркнул, что у Путина великодержавные фантазии, сравнил его со Сталиным. Российский президент, по его словам, оказался в положении, которое он никогда не предполагал.
"Сейчас идет война, которую он не может выиграть и которая очень дорогая и разрушительная", - подчеркнул он.
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Кроме этого, он также подчеркнул, что Россия сейчас изолирована, по крайней мере, в Европе, поэтому в этом смысле решение о вторжении в Украину было "дорогим".
"Оно сменит Европу, но пока нельзя предсказать, как именно", – сказал Кершоу.
В частности, по его убеждению, война уже навязала нам новую энергетическую политику и повлекла за собой рецессию.
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