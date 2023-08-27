Я предложу Верховной Раде приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой относительно того, чтобы приравнять ответственность за коррупционные деяния к наказанию за государственную измену
С таким заявлением он выступил в интервью, оторое вечером в неделю, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".
"Это будет очень серьезный инструмент, чтобы и не думали. Вот и все", – подчеркнул глава украинского государства.
"Но это не расстрелы, не сталинизм. Это если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", - подчеркнул президент.
По его мнению, такой правовой инструмент следует "задействовать как можно скорее".
"Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю и дальше уже игра на стороне парламента", – сказал Владимир Зеленский.
Подобные нововведения, добавил глава государства, позволят противостоять взяточничеству и откатам "системно".
Также Зеленский поблагодарил журналистов, которые внимательно следят и выявляют факты коррупции, в частности, и среди представителей президентской партии "Слуга Народа".
"Война разделила Украину не на партии, война разделила Украину на тех, кто за Украину, и тех, кто против. У нас на это есть только одна партия - и это Украина", - заявил Владимир Зеленский.
Ответственность за коррупционные действия, продолжил президент, должны нести все виновные, независимо от партийной принадлежности.
"Мне все равно какого цвета человек в парламенте, какого цвета человек в Кабмине, или это местная власть", - отметил Зеленский.
И в таких случаях, подчеркнул президент, к ответственности следует привлекать "быстро".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное