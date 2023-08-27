Я предложу Верховной Раде приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, - Зеленский

С таким заявлением он выступил в интервью, оторое вечером в неделю, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

"Это будет очень серьезный инструмент, чтобы и не думали. Вот и все", – подчеркнул глава украинского государства.

"Но это не расстрелы, не сталинизм. Это если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", - подчеркнул президент.

По его мнению, такой правовой инструмент следует "задействовать как можно скорее".

"Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю и дальше уже игра на стороне парламента", – сказал Владимир Зеленский.

Подобные нововведения, добавил глава государства, позволят противостоять взяточничеству и откатам "системно".

Также Зеленский поблагодарил журналистов, которые внимательно следят и выявляют факты коррупции, в частности, и среди представителей президентской партии "Слуга Народа".

"Война разделила Украину не на партии, война разделила Украину на тех, кто за Украину, и тех, кто против. У нас на это есть только одна партия - и это Украина", - заявил Владимир Зеленский.

Ответственность за коррупционные действия, продолжил президент, должны нести все виновные, независимо от партийной принадлежности.

"Мне все равно какого цвета человек в парламенте, какого цвета человек в Кабмине, или это местная власть", - отметил Зеленский.

И в таких случаях, подчеркнул президент, к ответственности следует привлекать "быстро".