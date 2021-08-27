Я поручил наладить контакты с талибами еще 2 года назад, - президент Узбекистана

Об этом пишет gazeta.uz.

Шавкат Мирзийоев заявил, что в Узбекистане еще два года назад прогнозировали, как будет развиваться ситуация в Афганистане, поэтому он поручил начать диалог с "Талибаном", когда ни одна страна не общалась с ними.

Лидер исламистов в Катаре, мулла Барадар, держит свое слово о ненападении на Узбекистан, поэтому общение с талибами естественно, отметил президент.

Абдул Гани Барадар течение последних двух лет был переговорщиком талибов со США и правительством Афганистана в столице Катара Дохе. Он считается правой рукой основателя движения "Талибан" муллы Омара. Среди талибов он пользуется авторитетом. Его зовут мулла Барадар. Штаты вытащили его из тюрьмы в Пакистане и посадили за стол переговоров с каденции Дональда Трампа.

"Мы начали общаться не вчера, а два года назад. Когда еще ни одна страна не общалась с ними, я дал поручение: "С ними нужно наладить диалог". Если вы видели по телевизору, их руководитель в Дохе, его превосходительство Барадар лично высказывался, он обещал, что в народ Узбекистана, в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля ", - сказал Шавкат Мирзийоев.

"Поскольку он остается верен своему слову, наше общение с ними естественно. Я хочу мира и спокойствия для своего народа, и я буду вести диалог с кем бы то ни было. Только и только если присутствует некий фактор, который может повлиять на мир узбекского народа, покой родного Узбекистана, я буду общаться независимо от того, кто это", - отметил президент.

"Наши прогнозы еще два года назад показывали, что такие события произойдут [в Афганистане, - ред.]", - добавил он.

В то же время Мирзийоев заверил, что Узбекистан готов к любому развитию событий.