Я поняла, что обратной дороги нет, - Ясько о своих отношениях с Саакашвили
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала о том, как начинались ее отношения с экс-президентом Грузии Саакашвили
Об этом Ясько заявила в интервью журналистке Олесе Бацман, сообщает УНИАН.
По словам Ясько, политик был очень эмоциональным.
"Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами", - вспоминает Ясько.
По ее словам, тогда она еще находилась в других отношениях.
"Мы очень долго общались. На тот момент я еще находилась в других отношениях. У нас все было всегда честно и с уважением друг к другу между мной и Мишей. На все должен был быть время", - добавила она.
На вопрос, означает ли это, что Саакашвили "отбил" Ясько у ее предыдущего друга, нардеп ответила: "Просто мои предыдущие отношения закончились. И уже после этого я сделала шаг, чтобы быть честным по отношению к себе, чтобы мы уже были вместе".
1 октября появилось видео, на котором председатель Исполнительного комитета реформ в Украине Саакашвили и народный депутат Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга . Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузии.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 3 октября сообщалось, что Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера.
- Консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал госпитализировать его.
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