Я поняла, что обратной дороги нет, - Ясько о своих отношениях с Саакашвили

Об этом Ясько заявила в интервью журналистке Олесе Бацман, сообщает УНИАН.

По словам Ясько, политик был очень эмоциональным.

"Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами", - вспоминает Ясько.

По ее словам, тогда она еще находилась в других отношениях.

"Мы очень долго общались. На тот момент я еще находилась в других отношениях. У нас все было всегда честно и с уважением друг к другу между мной и Мишей. На все должен был быть время", - добавила она.

На вопрос, означает ли это, что Саакашвили "отбил" Ясько у ее предыдущего друга, нардеп ответила: "Просто мои предыдущие отношения закончились. И уже после этого я сделала шаг, чтобы быть честным по отношению к себе, чтобы мы уже были вместе".

1 октября появилось видео, на котором председатель Исполнительного комитета реформ в Украине Саакашвили и народный депутат Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга . Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузии.