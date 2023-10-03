Я понял, что умирать – легко
Говорит С., жестикулируя здоровой рукой, в которую воткнутая капельница. Из-за жестов раствор не идет. Приходит медсестра, ловит его руку, успокаивает. Капли начинают капать
С. объясняет, как просто потерять сознание от того, что много крови утекло из пробитого обломками тела. Я по дороге в Курахово дважды ловил бледного, говорит он. "Ловить бледного" - это и есть терять сознание.
Это его второе ранение за великую войну. На этот раз это надолго, нога и рука в железных тисках, прогноз оставшихся операций – еще минимум три.
Когда С. ранило в Угледаре, в больницу в Курахово везла не эвакуация бригады, а собратья на собственной тачке. Разложили переднее сиденье, так и везли, головой вперед. И когда уже привезли, то даже тогда еще машина медиков из Курахово не уезжала. Вот такой "золотой час", кто в курсе.
С Курахово С. отправили в больницу в Днепр. Там он не был никому нужен, пока не позвонил соответствующему человеку с властными полномочиями, родственнику. Тогда медперсонал обратил на него внимание.
Рядом в приемном отделении было много раненых из передовой, таких же никому не нужных, как он. Кто босой, кто полуголый. Никто им не предлагал ни одежду, ни обувь.
Когда бутылка с физраствором, капавшим С., упала на пол и треснула, то санитарка тихонько положила ее обратно – и выбросила в мусор только после замечания.
В Днепре С. совершили блокаду нервов на руке и ноге, и посадили на специальный поезд в Киев. Со плотно прикрытыми шторами – поезд раненых. Там целые вагоны – одни только больничные койки, персонал – с обезболивающим.
Тех, кто может ходить, в Киеве из поезда развозит по медучреждениям автобус, похожий на школьный. А может, это действительно школьный автобус. Остальные едут "скорыми".
Этот поток раненых, в миллионном городе сразу растворяющийся до невидимости. 99% населения не находилось внутри стабпунктов, внутри реанимобилей или поездов с плотно закрытыми шторами.
Я, как посетитель, сижу у С. на соседней больничной койке, и еще раз пытаюсь запомнить этот путь, который проделал он – те участки, где были обезболивающие, и те, где их не было.
"Хотели отрезать руку, но я не дал" – говорит С.
Я вспоминаю, как еще в 14-м я и все друзья привыкли просить Бога – чтобы если прилетело, то уже сразу, чтобы без этих увечий.
***
С днем защитника Отечества всех причастных!
Об авторе. Игорь Луценко, журналист, воин ВСУ
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