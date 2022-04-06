Я понимаю, почему выключили каналы Медведчука, но не понимаю, почему это произошло с "Еспресо", – Арсений Яценюк о выключении "Еспресо" в сети Т2
Яценюк отметил, что "Еспресо" и "5 канал" – это телеканалы революции: как Оранжевой революции, так и Революции Достоинства
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Яценюк подчеркнул: "Хочу выразить поддержку журналистам телеканала "Еспресо" за то, что вы делаете большую работу, чтобы украинцы знали правду. То же касается журналистов "5 канала" и "Прямого". Решение об отключении этих каналов из сети вещания Т2 является несправедливым и неправильным. Что больше - оно не объяснено никаким государственным органом или чиновником. Я понимаю, почему выключили каналы Медведчука, но не понимаю, почему это произошло с "Еспресо".
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Также он добавил: “На этих телеканалах работают очень достойные журналисты. Поэтому еще раз подчеркиваю: это отключение "Еспресо", "5 канала" и "Прямого" – это неправильное, несправедливое решение, а также юридически и политически неправильное".
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