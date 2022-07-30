Я подозреваю, что в Оленовке оккупанты прикрыли свои преступления, довели ребят до того состояния, когда их уже нельзя было обменивать, - парамедик Тайра
Юлия Паевская, известный парамедик Тайра, которая недавно была освобождена из плена, отметила, что условия содержания в Оленовской колонии жесткие, обращение с пленными вне человеческого восприятия
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Убив наших пленных, драгоценных азовцев, россияне показали всему миру, как они относятся к международным правилам и конвенциям и что они и не думают держать слова, которые сами дают. Я подозреваю, что они таким образом прикрыли свои преступления, потому что довели ребят до такого состояния, когда нельзя было их уже физически обменивать. Очень очевидно, какие издевательства происходили и в каких страшных условиях содержали пленных", - прокомментировала Юлия Паевская .
Тайра не исключает, что могли замучить пленных.
"Я не была на Оленовке и не могу говорить по своему личному опыту об этой колонии, но девушки, которые там находились и позже были переведены в Донецкое СИЗО, где находилась я, рассказывали ужасные вещи. Единственное скажу, что условия содержания там жесткие, поведение вне человеческого восприятия, с рабами обращаются лучше", - отметила Паевская .
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