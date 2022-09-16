Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Я была в оккупации почти 5 месяцев, то есть с самого начала полномасштабного вторжения и до деоккупации города Изюм. Это было ужас, было страшно и морально трудно, сложно с чем-то сравнить и описать. веке не знали, что такое жизнь в оккупации и бомбардировках", - отметила жительница Изюма.



Анастасия рассказала, что зная о зверствах кафиров в Буче, Ирпене, ее отец в нише дивана устроил для нее тайник, когда захватчики приходили в дом и она быстро могла спрятаться.



"Название города написано прописными буквами и когда буряты зашли в город, то они прочитав название, сказали, что находятся в городе "13 юм ". А после деоккупации, как написал мой одногруппник по военной кафедре, что город "13 юм " снова стал Изюмом ", – рассказала Анастасия Бугера.

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