Я почти 5 месяцев провела в оккупированном Изюме, который буряты называли город "13 юм", - местная жительница Бугера
Анастасия Бугера, жительница г. Изюм Харьковской области, рассказала, что ее отец устроил для нее тайник в нише дивана, чтобы оккупанты, заходя в дом, не нашли его
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Я была в оккупации почти 5 месяцев, то есть с самого начала полномасштабного вторжения и до деоккупации города Изюм. Это было ужас, было страшно и морально трудно, сложно с чем-то сравнить и описать. веке не знали, что такое жизнь в оккупации и бомбардировках", - отметила жительница Изюма.
Анастасия рассказала, что зная о зверствах кафиров в Буче, Ирпене, ее отец в нише дивана устроил для нее тайник, когда захватчики приходили в дом и она быстро могла спрятаться.
"Название города написано прописными буквами и когда буряты зашли в город, то они прочитав название, сказали, что находятся в городе "13 юм ". А после деоккупации, как написал мой одногруппник по военной кафедре, что город "13 юм " снова стал Изюмом ", – рассказала Анастасия Бугера.
- 12 сентября депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник распоял, что в Изюме уже развевался украинский флаг. Также депутат сообщил, что оккупанты убили по меньшей мере 1000 жителей Изюма.
- Позже в освобожденном Изюме обнаружено массовое захоронение на сотни людей.
- А Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что российские оккупанты почти полностью уничтожили город Изюм.
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