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Интервью

Я больше всех заинтересован в скором и справедливом правосудии, - Константин Жеваго

Василий Зима
11 января, 2023 среда
20:50
Статьи Константин Жеваго

5 января в одном из судов Франции рассматривалось ходатайство Офиса генпрокурора и ДБР об экстрадиции в Украину известного украинского предпринимателя, политика и мецената Константина Жеваго. Суд постановил назначить подробное рассмотрение представления на 19 января и снял с Жеваго все ограничения после внесения залога. Пока предприниматель находится во Франции, в ожидании судебного заседания телеканал "Еспресо" провел с ним эксклюзивный разговор

Напомним, что ДБР обвиняет Константина Жеваго в растрате чужих средств. По заключению следователей, в 2007-2014 годах банк "Финансы и Кредит" выступил поручителем по нескольким кредитам перед иностранными банками. Фирмы, получившие эти кредиты, регулярно их обслуживали, и у банков не было никаких претензий. Но в 2015 году НБУ неожиданно для всех ввел в "Финансы и Кредит" временную администрацию. Поэтому иностранные банки перестраховались и принудительно списали средства с банка "Финансы и Кредит" как поручителя.  

В этом списании средств ДБР обвинило Константина Жеваго как бенефициарного собственника банка "Финансы и Кредит"

Юристы отмечают, что списание средств произошло уже после введения Нацбанком временной администрации. В то время назначенный акционерами менеджмент банка был отстранен от управления банком, тогда как сам Жеваго не являлся должностным лицом. Поэтому отвечать за списанные с банка средства должны те, кто в то время управлял банком и должен был это предотвратить, а это Фонд гарантирования вкладов и назначенная им временная администрация.

Константин, какова ваша оценка хода расследования этого дела?

Безусловно, моя оценка отрицательна, нарушаются все сроки. Как можно расследовать дело 5, 7 лет или даже 3. Они просто не дают мне доступ к правосудию – я 15 раз, то есть каждый месяц, тщательно обращаюсь в ДБР и Генпрокуратуру и прошу взять у меня показания и заняться расследованием. Это дело на самом деле приносит много негативного пиара, негатива бизнесу, потому что люди не понимают, на самом ли деле я виноват или нет. Поэтому я хочу как можно скорее довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде. Ни ДБР, ни прокуратура не заинтересованы в этом. Я прошу провести со мной видеоконференцию в консульстве либо в Швейцарии, либо в Великобритании, либо во Франции. Это все законная процедура, чтобы я дал показания.

Очевидно, у определенных людей, работающих в Генпрокуратуре или ДБР, есть идея вас арестовать. Если это так, то кому это может быть выгодно?

Сегодня это выгодно Офису президента, потому что у них есть программа деолигархизации, которую они пытаются продать украинцам. Меня обозвали олигархом, хотя я не являюсь им, я большой и успешный предприниматель, создающий тысячи рабочих мест. И это все не произошло за последние 3 года, это все происходило за последние 25 лет. Я не считаю себя олигархом, потому что кто может мне сказать, что я имею какое-то отношение к государству, руководил министерствами или ведомствами и т.д.? Все это не выдерживает критики ни в Украине, ни за рубежом. Если я сделал IPO (первая публичная продажа акций частной компании, – ред.) в Лондоне, если я построил другие иностранные компании, успешно работающие и в Европе, и в США, и в Украине… С какой стати меня называют олигархом? Еще раз, это очень выгодно Офису президента, который раздает команды и ДБР, и прокуратуре, и оказывает влияние на Печерский суд. Мы его воспринимаем так же, как какой-то заказной суд в Москве или в бывших диктатурах. Пиарный интерес в этом всем я вижу в Офисе президента. Кроме того, насколько я знаю, есть заинтересованность в некоторых моих активах в Украине, которые арестовываются тем же Печерским и другими судами по представлению ДБР. Есть заинтересованные лица, желающие убрать мою собственность в Украине, которой я горжусь. Я бы хотел, чтобы и дальше все мои активы и собственность работали на Украину и украинцев.

Закон о деолигархизации дает 5 пунктов того, как определить олигархов и хотя бы 3 из этих пунктов должны совпадать. Верно, вы не подпадаете под эти пункты. Сейчас просто определить олигарха – сопоставить пункты. Тем не менее у нас любят бросаться этим словом и потому вопрос: видите ли вы связь этого уголовного дела с вашей политической активностью?

Конечно, вижу. Я был народным депутатом от одного округа и избирался 21 год подряд. Непросто так меня люди избрали самым молодым депутатом, мне было 24 года, и я 21 год работал депутатом именно того региона, где я развивал промышленность, создавал рабочие места и делал людей богаче.

В 2019 году распустили Верховную Раду и в тот же день, как я зарегистрировался кандидатом в народные депутаты следующего созыва, ДБР возбудило против меня дело. И вот сегодня 2023 год, а дело не расследуется. К сожалению, мои непосредственные объяснения не принимаются и не будут, потому что никто не заинтересован в расследовании. Все заинтересованы в пиарных акциях, отчетах и т.д., а на самом деле до суда доводить его никто не хочет или закрыть. Имеет ли все это политический подтекст? Конечно. Безусловно, я критиковал "Слуг Народа" как во время избирательной кампании, так и после. За то, что они поступали неправильно. Мы понимаем, каким образом эта политическая сила избиралась в парламент, получила там 50% голосов. После этого она создала свое законодательное поле, законы, которые были и хорошие, и я их поддерживал, потому что они необходимы для общества и промышленности. Те законы, которые популистские, не нужные стране, — их не поддерживал, потому что не понимаю, для чего экспериментировать с Украиной. Надо принимать те законы, которые приняты в обществах, которые должны быть для нас образцом, – в США, Японии, Австралии. Мы не можем хотеть жить как там, а при этом принимать законы, которых там не существует. Это я и критиковал как прагматический человек. Когда любую политическую силу критикуют, она не всегда толерантно воспринимает эту критику. И мы с вами видим и понимаем, что если политическая сила пришла к власти и набрала столько голосов, а потом ее рейтинг сильно упал (до полномасштабного вторжения), то она делала что-то не так – вместо популистских законов должна внедрять такие, чтобы люди жили хорошо, с перспективой на себя и честно.

Я критиковал и буду критиковать любую политическую силу, если она будет делать что-нибудь плохое для страны. Я горжусь тем, что я украинец и другого паспорта не имею. Я хочу, чтобы у нас были законы, как в США и Европе, чтобы люди жили свободно, демократично и богато.

Есть ли у вас понимание, как дальше будет идти это дело? 19 января должно состояться судебное заседание во Франции, чего вы ожидаете?

Я жду этого заседания. После этого, в зависимости от решения, в соответствии с законодательством будет обжалование – от моей защиты или от другой стороны. Я вижу, что решение будет принято по сути в течение нескольких месяцев и в соответствии с этим я, как законопослушный человек, буду выполнять решение суда. Я считаю, что судебная система в таких цивилизованных странах демократичная и у меня нет никакой причины не выполнять решения суда. Безусловно, то, что принимает Печерский суд в Киеве и другие суды, на которые влияет Офис президента, нельзя выполнять. И это подтвердил Европейский суд по правам человека. Когда я посмотрел статистику за 2021 год, то увидел, что представлений в Европейский суд больше всего из Украины. Суд сам говорит, что украинская судебная система неправосудна во многих случаях. 192 дела рассмотрел суд в 2021 году и признал, что это системная проблема украинского правосудия.

Что касается дальнейшего развития этого дела, я все же надеюсь, что ДБР и Генпрокуратура все же выслушают меня и будут соблюдать закон. Дело нужно закрыть и признать, что они вели себя неправильно по отношению ко мне.

Тем не менее, если прокуратура считает, что у них есть дело и они будут доводить его до конца, то вопросов нет – давайте как можно скорее отдайте его в суд, пройдем первую инстанцию, вторую и дойдем до Верховного суда, где, я надеюсь, правосудие все же есть.

Какова роль вашего бизнеса и ваша, как бизнесмена из списка Форбс, в помощи Украине и вкладе в победу?

Конечно, самый важный вопрос для меня – это победа в войне. Надо, чтобы война кончилась и не гибли люди. Нам нужно восстанавливать страну и развивать общество, где хотели бы жить и иностранцы. Победа – основная цель. Я, как и все мои коллеги, делаем все, чтобы эту победу ускорить. Что для этого мы делаем? Прежде всего, мы работаем – в тяжелых условиях даем возможность людям иметь работу и получать зарплату, платить налоги в местные бюджеты, откуда опять-таки идут зарплаты учителям, например. Легче всего закрыть предприятие, труднее в условиях войны его удержать и дать людям возможность жить. В моем понимании есть фронт военный и экономический. Очень важно, чтобы он работал.

С начала полномасштабного вторжения России наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд. гривен. Мы не сворачиваем и не собираемся сокращать наши гуманитарные проекты. Например, по просьбе городских властей Харькова профинансировано производство и доставку более миллиона продуктовых наборов для людей, наиболее нуждающихся в такой поддержке. Общая стоимость изготовления, комплектования и доставки – более 110 млн. гривен.

Нашим воинам передали бронированные автомобили скорой помощи высокой проходимости, квадроциклы, квадрокоптеры, средства связи, оргтехнику и другое необходимое оборудование на фронте. Передали современный бронированный спецавтомобиль для ГСЧС. Направили обычные и бронированные автомобили скорой помощи, транспорт для многих украинских городов. Доставили продукты, медикаменты и медицинское оборудование, перечислили денежную помощь для Николаева, Сум, Кривого Рога, Чернигова, Днепра, Запорожья, Полтавщины, Киевской, Харьковской и многих других областей. В Николаев поставили технологическое оборудование для обеспечения жителей питьевой водой. Передали горючее, стройматериалы, офисную электронику, генераторы, средства защиты, другие гуманитарные товары для всех регионов Украины.

Это непосредственно финансовая помощь, или оборудование, или медицинская, или продуктовая помощь, техническая. Мы помогаем повсюду, где можем помочь. Это моя ответственность, ответственность всех трудовых коллективов на предприятиях, акционеров, потому что общество нуждается в помощи, как и военные.

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