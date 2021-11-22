Я перееду его, как грузовик, - Фьюри попытался запугать Усика перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
Британец Тайсон Фьюри высказался о потенциальном бое с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе
Об этом сообщает iFL TV.
Фьюри намерена "переехать" Усика.
"Мне безразлично, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером (Усик - прим.) и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, словно грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и еще раз его перееду Вот что я с ним сделаю Он слишком мелкий Сейчас такая ситуация, что мое мнение ничего не означает в отношении моего желаемого следующего оппонента Мне придется провести бой с доступным соперником, а не с кем хочу", - сказал Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
- 18 ноября Фьюри предложил Усику отказаться от реванша с Энтони Джошуа и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
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