Я перееду его, как грузовик, - Фьюри попытался запугать Усика перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает iFL TV.



Фьюри намерена "переехать" Усика.



"Мне безразлично, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером (Усик - прим.) и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, словно грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и еще раз его перееду Вот что я с ним сделаю Он слишком мелкий Сейчас такая ситуация, что мое мнение ничего не означает в отношении моего желаемого следующего оппонента Мне придется провести бой с доступным соперником, а не с кем хочу", - сказал Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.