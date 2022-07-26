Подробности он рассказал в эфире Еспресо.

"С 11:00 24 февраля была оккупирована Каховская ГЭС, а на следующий день российские войска зашли в город. Я остался практически один, потому что была эвакуирована и районная администрация, и районный совет, так что Украину с властными полномочиями представлял я. Я бы сам ничего не сделал, если бы там не работало управление соцзащиты населения, если бы не было четкой позиции у врачей и учителей, у отдела, занимающегося опекунскими вопросами", - сказал мэр.

Коваленко считает, что большое давление на него не было возможно из-за того, что Новая Каховка стала фронтовым городом не сразу.

"Как-то большого давления, чтобы помешать нам выполнять свои обязанности не было. Была охота за воинами АТО, за активными людьми или на кого были доносы определенные. С первого дня нужно было заниматься вопросами - остановился любой поток наличных, три тысячи человек получали пенсию по почте. Не было ни одной таблетки или ампулы с подконтрольной территории. С продовольственными запасами у нас было все в порядке, потому что в городе было большое количество продовольственных складов", - добавил он.

Мэр отметил, что нужно было убедить частных предпринимателей, чтобы они начали выходить на работу и обеспечивать жизнедеятельность города.

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"Россияне заходили в помещения госструктур, управление соцзащиты спрятало списки людей, чтобы их не получили оккупанты. Наркозависимые первые пошли сдавать информацию о каждом, были люди, которые сводили счеты. Это началось на третий-пятый день, начали поиски воинов АТО", - сказал Коваленко.

Он рассказал об убийствах россиян в городе.

"В первый день директор Каховской ГЭС позвонил по телефону и сказал, что хотят пообщаться по поводу режима работы. Я приехал и там на моих глазах был первый обстрел - авто, в котором в первый день погибли пять человек - дед, бабушка, двое внучек и невестка. Через два дня застрелили женщину, которая шла покормить свою живность на дачном доме. И через два дня был застрелен водитель водоканала, который охранял военную колонну", - рассказал мэр.

Коваленко отметил, что оккупанты не разбираются в управлении и городском хозяйстве.

"Мне сказали, что рядом будет человек, который за Вами будет наблюдать. 20 лет проработать в должности и слушать какого-то там за мной надзирателя - этого не будет. Я собрал вещи и вышел. Больницы должны были работать, водоканал тоже. Людей, которые умерли, нужно было хоронить. Средств не было - нужно было договариваться с предпринимателями, чтобы они заключили соглашение с Укрпочтой и перечисляли средства им, а та им бросала на счет начисления пенсионерам. Почти 3,5 млн грн мы таким образом привлекли средств и выдавали пенсионерам", - сказал он.

Мэр отметил, что никаких боев за Каховскую ГЭС не было.

"В 5 часов 24 февраля я услышал взрывы в части сил ПВО, а в 11 часов российские войска уже были на Каховской ГЭС. Это 55 км от КПВВ "Чаплинка". Никаких боев не было за Каховскую ГЭС. Мне самому удивительно. Я всегда с гордостью говорил, кто здесь представляет Украину и эти структуры, я задавал вопрос, должны ли мы бросить людей. Почему бежать в первые дни считается героическим поступком, а остаться с людьми, с которыми ты 20 лет, не нарушая закон, считается коллаборационизмом. Можно быть и человеком, и мерзавцем и здесь, и там. Люди просили не ставить клеймо предателей на всех людей, которые не по своей воле остались в первый день на оккупированной территории". – подытожил мэр.