"Я ошибся": Смилянский о "зарплатах свыше $1000" у почтальонов Укрпочты

Об этом он написал в своем Facebook.

Смилянский опроверг свои слова о том, что некоторые почтальоны Укрпочты получают $1000 в месяц благодаря комиссиям по продаже товаров и чаевым.

"С зарплатой (с учетом премий) в $1000 я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со $110 до $250+ без премий), но еще явно не достигла $1000", - отметил Смилянский.

По его словам, некоторые почтальоны продают товаров и услуг в месяц на $1000 (28 тыс.грн), а не получают эту сумму в качестве зарплаты. С учетом премий эти почтальоны получают 10-11 тыс. грн в месяц.

"Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата одного из почтальонов обидела", - отметил Смилянский.

При этом он добавил, что в Укрпочте есть другие рабочие специальности с зарплатой до $1000 долларов и выше - водители, курьеры, сортировщики, "но о них в цитате речь не шла".

Также Смилянский подчеркнул, что зарплаты почтальонов Укрпочты за последние несколько лет выросли несмотря на падение объемов их работы (письма, газеты, пенсионеры) на 15-50%.

Напомним, ранее генеральний директор государственной Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что в компании работают почтальоны, которые зарабатывают более $1000 в месяц.

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