"Я опустошена разрушением и горем, которые переживает сейчас мой народ", - звезда Голливуда Милла Йовович о терроре России в Украине
Известная американская актриса украинского происхождения Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины со стороны России
Она опубликовала эмоциональный пост в Instagram.
"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", - написала Милла.
Актриса отметила, что чувствует себя разбитой из-за этой новости.
"В этом мире так много ненависти, репрессий и обид. Я хочу, чтобы люди оставили друг друга в покое. Я хотела написать о дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей , надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, пытающиеся заставить других верить в то, во что они верят", - сообщила она.
Йовович добавила, что сегодня скучает вместе с народом Украины.
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