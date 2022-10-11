Она опубликовала эмоциональный пост в Instagram.

"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", - написала Милла.

Актриса отметила, что чувствует себя разбитой из-за этой новости.

"В этом мире так много ненависти, репрессий и обид. Я хочу, чтобы люди оставили друг друга в покое. Я хотела написать о дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей , надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, пытающиеся заставить других верить в то, во что они верят", - сообщила она.

Йовович добавила, что сегодня скучает вместе с народом Украины.

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