Я охотно перехожу на украинский, - Беленюк

Об этом он заявил 14 августа 2021 года в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода, телевизионная трансляция которой шла на Еспресо.TV .



"Когда человек начинает со мной общаться на украинском, я охотно перехожу на украинский. Вопросов в этом вообще нет. Так, в быту я общаюсь, дома", - сказал нардеп.



При этом он отметил, что у него нет учителя, а владение украинским языком он постоянно совершенствует в Верховной Раде.



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"Никого нет. Просто я в Раде сижу целыми днями. И уже там общаюсь и слушаю, и постоянно общаюсь. Там же парламент, вот, место общения", - отметил Беленюк.



Вместе с тем, как он отметил, для некоторых окружающих его людей порой бывает странным, насколько хорошо человек с его цветом кожи говорит на украинском.



"Именно восприятие меня как украинца довольно комичное... Например, когда вся команда Украины заходит в самолет, там стоит проводник и каждому: "Доброго дня!" А меня видит, хоть я в такой же ж форме, как и все, форме сборной Украины: "Hello!" То есть люди просто не ожидают, что темнокожий человек может общаться свободно на украинском языке", - поделился своими впечатлениями Жан Беленюк.

Напомним, вечером 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жан Беленюк на основании цвета его кожи.

Президент Владимир Зеденський призвал полицейских "жестко реагировать на такие случаи" .

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