Об этом сообщает " Трибуна ".

По словам Хорхе Карраскаля, руководство ЦСКА предупредило футболистов, что переведет их в безопасное место, если "случится что-нибудь чрезвычайное".

"Я очень рад играть в ЦСКА. Счастлив и всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Я не собираюсь ничего менять и не планирую никуда уходить. ‎Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать. В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то ехать или прятаться? Я не понимаю. Я здесь очень счастлив", – сказал Карраскаль.

В 2017-2019 годах Карраскаль выступал за "Карпаты".

20 июня стало известно, что защитник сборной Польши Мацей Рыбус не поедет с национальной командой на ЧМ-2022 из-за решения продолжить выступления в России.

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