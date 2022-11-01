Об этом передает AFP.

"Я очень расстроен происходящим, и очень рад, что дело не дошло до того, что безвозвратно повреждено незаменимое произведение искусства", - сказал он.

Шольц отметил, что его призыв состоит только в том, чтобы активисты своими действиями не мешали другим. А если это происходит, то "это вызывает только жалость".

По его словам, те, кто блокирует дороги и пытается испортить предметы искусств, "очевидно, не получают широкие овации со стороны общественности, я тоже не аплодирую им".

Шольц добавил, что есть другие способы выражать свое мнение, "возможно, немного добавить творчества".

Канцлер Германии также призвал активистов не подвергать опасности других – вероятно, он имел в виду случай, когда, по данным СМИ, из-за перекрытия улицы скорая помощь не могла добраться до велосипедиста, которого сбила машина.

"Если произошло именно это, это очень досадно и очень грустно", - добавил он.

В последние недели в нескольких странах прошли протесты, участники которых устраивают перформансы в музеях. Так они пытались выразить недовольство, по их мнению, недостаточными действиями политиков и предпринимателей по борьбе с изменениями климата.

Так, 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

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