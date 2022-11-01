"Я очень расстроен": Шольц призвал экоактивистов прекратить портить предметы искусства и блокировать дороги
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил экоактивистов, портящих известные произведения искусства в последнее время
Об этом передает AFP.
"Я очень расстроен происходящим, и очень рад, что дело не дошло до того, что безвозвратно повреждено незаменимое произведение искусства", - сказал он.
Шольц отметил, что его призыв состоит только в том, чтобы активисты своими действиями не мешали другим. А если это происходит, то "это вызывает только жалость".
По его словам, те, кто блокирует дороги и пытается испортить предметы искусств, "очевидно, не получают широкие овации со стороны общественности, я тоже не аплодирую им".
Шольц добавил, что есть другие способы выражать свое мнение, "возможно, немного добавить творчества".
Канцлер Германии также призвал активистов не подвергать опасности других – вероятно, он имел в виду случай, когда, по данным СМИ, из-за перекрытия улицы скорая помощь не могла добраться до велосипедиста, которого сбила машина.
"Если произошло именно это, это очень досадно и очень грустно", - добавил он.
- В последние недели в нескольких странах прошли протесты, участники которых устраивают перформансы в музеях. Так они пытались выразить недовольство, по их мнению, недостаточными действиями политиков и предпринимателей по борьбе с изменениями климата.
- Так, 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
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