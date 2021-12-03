Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме, - новый тренер МЮ засыпал Роналду комплиментами
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в восторге от игры португальского форварда Криштиану Роналду
Об этом сообщает Football Daily.
По словам Рангника, Роналду - потрясающий профессионал.
"Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола или свои идеи в зависимости от тех игроков, что у тебя есть. Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с "Арсеналом". Потрясающий профессионал. Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме. Он по-прежнему легко решает результат матчей. Но суть в нем, суть в развитии команды в целом. Учитывая, что я вчера увидел, Криштиану более чем готов выкладываться для команды", - сказал новый тренер МЮ.
Ральф Рангник согласился возглавить "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. После этого 63-летний немец получит руководящий пост в структуре на 2 сезона.
В 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии МЮ набрал 21 балл и занимает седьмое место. На счету 36-летнего Криштиану Роналду 6 голов и 2 ассиста в АПЛ.
- 29 ноября английский Манчестер Юнайтед объявил о назначении Ральфа Рангника на должность главного тренера.
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