Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Ситуация сложна и полна вызовов, - сказал Гросси. - Мы уже там, постоянно на связи и, если что-нибудь случится, будем принимать необходимые меры".

Он уточнил, что вместо шести участников миссии, как планировалось ранее, на ЗАЭС останутся только два представителя МАГАТЭ.

"Я никогда не отправлю человека туда, куда сам сперва не поеду", - заявил глава Агентства, подчеркнув таким образом то, что его выводы являются не только не субъективными, но и эмпирическими.

Что касается ситуации на ядерном объекте, то Гросси заявил, что хотел бы быть четким и понятным.

"Физическая целостность объектов - "красная", даже "очень красная". Потому что мы видели военные действия вокруг АЭС, я смог увидеть своими глазами влияние, пробоины, знаки или остатки снарядов на зданиях. Это означает, что физическая целостность объектов была нарушена и неоднократно", - сказал глава МАГАТЭ.

Функциональную способность систем МАГАТЭ оценила "желтым цветом". Это касается нарушения коммуникаций, кабелей, которые до сих пор не устранены, но не влияют радикально на деятельность АЭС.

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Условия функциональности коллектива, по словам Гросси, вызвали у миссии "определенные предостережения". Ситуация на ЗАЭС - "уникальная" - "украинская атомная станция контролируется российскими оккупационными силами, которые, собственно, создали эту ситуацию".

"Есть такой способ сосуществования, при котором действуют два энергоблока", - сказал Гросси.

2 сентября сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции: "Это был цирк".

По словам президента Зеленского, оккупанты пытались превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.

1 сентября Гросси назвал "технической" миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

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