Я никогда не была так откровенна, а сейчас хочу отдохнуть от сабли, - Харлан обратилась к фанатам в Instagram

Об этом Харлан написала в Instagram.



Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала поражение в своей первой схватке на Олимпиаде-2020.



"Разочаровала себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной. Полтора года без соревновательной практики - пожалуй, это повлияло на меня. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день ", - написала Харлан.



Украинка также заявила, что сейчас хочет отдохнуть от сабли и фехтования.



"Сейчас я хочу отдохнуть морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала. Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, с моим маленьким откровением их будет меньше ", - говорится в заметке Ольги Харлан.



Украинка Харлан уступила в первой же своей схватке на Олимпиаде-2020. Саблистка проиграла китаянке Ян Хеньюй со счетом 12:15. После сенсационного поражения украинка прекратила выступления на Играх в Токио.



За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.

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