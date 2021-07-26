Я никогда не была так откровенна, а сейчас хочу отдохнуть от сабли, - Харлан обратилась к фанатам в Instagram
Украинская саблистка Ольга Харлан разочарованно подытожила свое выступление на Олимпийских Играх-2020 в Токио
Об этом Харлан написала в Instagram.
Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала поражение в своей первой схватке на Олимпиаде-2020.
"Разочаровала себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной. Полтора года без соревновательной практики - пожалуй, это повлияло на меня. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день ", - написала Харлан.
Украинка также заявила, что сейчас хочет отдохнуть от сабли и фехтования.
"Сейчас я хочу отдохнуть морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала. Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, с моим маленьким откровением их будет меньше ", - говорится в заметке Ольги Харлан.
Украинка Харлан уступила в первой же своей схватке на Олимпиаде-2020. Саблистка проиграла китаянке Ян Хеньюй со счетом 12:15. После сенсационного поражения украинка прекратила выступления на Играх в Токио.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратный чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
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