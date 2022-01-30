"Я ненавижу украинский язык, а флаг - пиз**ц". Помощница главного редактора канала "Рада" просит ее простить

Оно был размещено вчера, 29 января 2022 года. В прошлом Шишкина работала на канале Виктора Медведчука, сообщает Gazeta.ua .

"Я ненавижу украинский язык", – говорит Шишкина на русском языке на видео.А о флаге заявила: "Кстати такой себе, могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это пиз**ц".Сегодня, 30 января, девушка обнародовала видео со словами извинения."Считаю, что это было неверно, лично являясь дочерью участника АТО", - говорит она на украинском языке.По не подтвержденной пока информации, она якобы уже уволена.Также Шишкина удалила свою страницу на Facebook.Напомним, сейчас обновлением "Рады" занимается российский телевизионный продюсер Алексей Семенов

При этом на "Раде" появились ведущие и спикеры, ранее находившиеся на запрещенных ныне каналах Виктора Медведчука. Среди них – политтехнолог Владимир Петров, а также ряд бывших журналистов из "112 Украина", NewsOne и ZIK.



С началом "обновления" на канале стали случаться разные неоднозначные ситуации. К примеру, в начале января в эфире ТРК "Рада" дали слово Инне Силантевой, жене спортсмена и экс-нардепа Дениса Силантева, выступающей на YouTube-канале Медведчука "Первый Независимый". Силантьева стала оправдывать вторжение России в Казахстан .



Справка

Алексей Семенов запускал и перезапускал телеканалы "112 Украина", NewsOne, а в июне 2019 года возглавил холдинг "Новости" народного депутата от "Оппозиционной платформы – За життя" Тараса Козака.



30 апреля 2020 года он стал генпродюсером городских телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live, принадлежащих киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару. В ноябре 2020 года Семенов прекратил сотрудничество с медиа Столара.