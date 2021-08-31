Я немного стеснялся, но если всем нравится, то буду говорить на украинском, - капитан сборной Украины Ярмоленко

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам Ярмоленко, дома с родителями он разговаривает на украинском.



"Я немного стеснялся разговаривать на украинском. С родителями я разговариваю на украинском, но у нас с ними не чистый украинский язык. Думал, что если я буду употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться. А потом я как-то дал интервью на украинском и люди сказали, что вроде ничего, красиво говорю. Поэтому решил это сделать и сегодня. Если всем нравится, буду общаться на украинском ", - сказал Андрей Ярмоленко.



И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков также заявил, что будет общаться на украинском.



"Мне нравится, я тоже тогда буду общаться. Над ошибками не будете смеяться?", - добавил Петраков.

Сборную Украины ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзень проведет товарищескую встречу с Чехией.

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