"Я не знаю, о чем вы говорите": спикер МИД Китая об атаке дронов на Киев
В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев, когда погибли пять человек и пострадала инфраструктура, в то же время предлагают "сдержанность и дипломатические усилия"
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД КНР Вана Вэньбини.
"Я не знаю, о чем вы говорите", - сказал он в ответ на вопросы журналиста о российском ударе 17 октября.
"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - добавил спикер.
- Напомним, Китай начал чаще поставлять России бракованные микросхемы.
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