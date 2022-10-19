"Я не знаю, о чем вы говорите": спикер МИД Китая об атаке дронов на Киев

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД КНР Вана Вэньбини.

"Я не знаю, о чем вы говорите", - сказал он в ответ на вопросы журналиста о российском ударе 17 октября.

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - добавил спикер.

Напомним, Китай начал чаще поставлять России бракованные микросхемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb