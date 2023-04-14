У одной — хороший кофе утром, рестораны вечером, хорошие авто и дискуссии в Фейсбуке о том, как зарплата для чиновников в 67 тыс. гривен будет стимулировать их брать взятки во время войны.

Другая Украина тяжело переживает дожди, потому что в окопах мокро и грязно. Там проблема, как вывезти раненых, потому что колесная техника пройти не может, а гусеничной брони очень мало… И потому раненые просто обреченно умирают…

Украина тяжело переживает дожди, потому что в окопах мокро и грязно. Там проблема, как вывезти раненых, потому что колесная техника пройти не может, а гусеничной брони очень мало… И потому раненые просто обреченно умирают…

Она каждый день хоронит своих сыновей, родителей, мужей и жен и мам…

Эта Украина как одна большая рана. Эта моя Украина рыдает над видео, в котором пленному украинскому защитнику российские палачи отрезают голову…

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А другая ожесточенно ссорится о том, достойны ли подразделения на восстановлении получать 30 тыс. премии.

В то время как в тех подразделениях осталось уже так мало тех самых сознательных и активных добровольцев, ушедших в первые дни и о которых точно можно сказать – пассионарный генофонд нации… чтобы вы осознали цифру – когда я написала, что их осталось 15-20%, Игорь Луценко, прошедший так много дорог этой войны, написал: "по моим ощущениям — гораздо меньше"...

Другая Украина выражает свое "уважение" людям с оружием блокировкой премии в 30 тысяч. Как спится, Владимир Цабаль? Без ужасов войны? Его Украина смотрит марафон, потому что там вещают о "скорой и неизбежной" победе. И не особо разочаровывают количество потерь и ужасов этой войны. Там можно быть "рациональными"

А в это время другая Украина выражает свое "уважение" людям с оружием блокировкой премии в 30 тысяч. Как спится, Владимир Цабаль? Без ужасов войны?

Его Украина смотрит марафон, потому что там вещают о "скорой и неизбежной" победе. И не особо разочаровывают количество потерь и ужасов этой войны. Там можно быть "рациональными". Можно еще подискутировать, а почему "кто-то запрещает меня русским говорить". Можно даже постоянно говорить, что "воевать должны умеющие, поэтому не я". И что все остальное — это "популизм".

А в моей Украине сотни ребят без ног не могут уже больше полугода получить протезы… Те, кто их получил, месяцами учатся на них ходить.

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Здесь так много людей, которые после тяжелых контузий получают аж … 750 грн, потому что списаны своими подразделениями, но не демобилизованы…

Здесь практически все в одиночку что-то пробуют сделать со своими ПТСР, но без профессиональных психологов и необходимых лекарств это почти невозможно сделать. Поэтому ПТСРы углубляются…

Здесь ждут демобилизации через некоторое время, но знают, что ее не будет. Хотя здоровых уже практически и не осталось. Здесь невероятно благодарны волонтерам, а волонтеры счастливы, если удается найти заказ, потому что это такой важный вклад…

Ждут демобилизации через некоторое время, но знают, что ее не будет. Хотя здоровых уже практически и не осталось. Здесь невероятно благодарны волонтерам, а волонтеры счастливы, если удается найти заказ, потому что это такой важный вклад…

Я не знаю, как объединить эти две страны. Но, как минимум, нужно одной стране честными глазами посмотреть на другую: на все ужасы этой войны. И хотя примерить их на себя — как там, под постоянными обстрелами, в окопах, когда против тебя обреченные бандюки вагнеровцы, их танки, а над тобой их беспилотники.

Это нужно, чтобы оценить вклад тех, что там уже много месяцев. И понять: он не измеряется ни 100 тысячами боевых, ни 30 тысячами на восстановлении.

Потому что на то восстановление из знакомого мне батальона из 800 человек после Бахмута вышли 200…

Так что рано мы, дорогая моя Украина, начали презирать армию. Презирать людей, ежедневно рискующих и теряющих свои жизни. Никак иначе я постановление Цабаля и все эти дискуссии я назвать не могу, простите…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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