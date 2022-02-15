Я не выступаю против, но отстаиваю свободу, - теннисист Джокович заявил, что готов закончить карьеру, но не вакцинироваться от COVID-19
Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что он не является антивакцинатором от коронавируса, но отстаивает свободу и право выбора
Об этом сообщает BBC.
По словам Джоковича, он готов отказаться от спортивных амбиций и завершить карьеру, если нужно вакцинироваться от коронавируса.
"Я готов пожертвовать "Шлемами" и кубками ради своих принципов. Могу позволить себе оплатить такую цену. Я не выступаю против вакцинации, но отстаиваю свободу в принятии решений, что делать со своим телом. Надеюсь, что требования к спортсменам будут изменены. Я хотел бы играть еще много лет, но ради своих убеждений готов отказаться от спортивных амбиций. Мой организм важнее любого титула. Для меня внутренняя гармония важнее соревнований", - пояснил теннисист.
Джокович отметил, что открыт для возможной вакцинации в будущем.
"Я открыт для возможной вакцинации в будущем, потому что ищу способы как можно скорее покончить с пандемией. В декабре я переболел коронавирусом. Многие строили теории и обижали меня, но COVID - это не удобство и не радость. Миллионы людей по всему миру страдают из-за него. Я серьезно отношусь к болезни. Я никогда и никоим образом не пытался фальсифицировать тест или жульничать с этим", - сказал серб.
- Напомним, 16 января Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от COVID-19.
- 3 февраля испанское издание Marca сообщило, что Джокович решил вакцинироваться после депортации из Австралии, где серб не смог принять участие в турнире Grand Slam.
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