"Я не волонтер, я – украинец": вся страна должна быть мобилизована в разных форматах, - юморист Роман Гапачило
Юморист и комедийный актер, волонтер Роман Гапачило убежден, что к победе в войне с Россией должны присоединиться все украинцы, потому что каждый на своем месте может помогать Вооруженным Силам Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я себя не очень к волонтеру отношу. Я – украинец. Я работаю на работе в офисе так же, как вы. Я зарабатываю деньги на работе, имею возможность такую. Вечером я поеду посмотрю все те авто, которые надо завтра отправлять, сделаю несколько постов, чтобы сгенерировать качество средства. Думаю о фильме, который нужно каким-то образом снять, потому что у меня есть это желание и понимание, что сейчас это нужно", - сказал Роман Гапачило.
Комедийный актер подчеркнул, что сегодня вся страна должна быть мобилизована, ведь каждый на своем месте должен помогать ВСУ победить в войне с Россией.
"Мне кажется, что я вообще мобилизован. Но мобилизован в плане работы на ВСУ. В этом плане, по-моему, вся страна должна быть мобилизованной. В формате волонтерства, военном, то есть где кто может принести максимальную пользу государству, там тот и имеет Если ты дальше можешь говорить и тем самым собирать большие донейты, то давай!Потому что уехали наши певцы в США, собрали какие-то там $1,5–2 тыс., ну камон, я за вчера собрал $13 тыс. на машины для грузинского легиона. Такие поездки нам не нужны, я не вижу в этом ценности", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.19
-
EUR
Покупка 38.86Продажа 40.09
- Актуальное
- Важное