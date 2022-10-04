Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я себя не очень к волонтеру отношу. Я – украинец. Я работаю на работе в офисе так же, как вы. Я зарабатываю деньги на работе, имею возможность такую. Вечером я поеду посмотрю все те авто, которые надо завтра отправлять, сделаю несколько постов, чтобы сгенерировать качество средства. Думаю о фильме, который нужно каким-то образом снять, потому что у меня есть это желание и понимание, что сейчас это нужно", - сказал Роман Гапачило.

Комедийный актер подчеркнул, что сегодня вся страна должна быть мобилизована, ведь каждый на своем месте должен помогать ВСУ победить в войне с Россией.

"Мне кажется, что я вообще мобилизован. Но мобилизован в плане работы на ВСУ. В этом плане, по-моему, вся страна должна быть мобилизованной. В формате волонтерства, военном, то есть где кто может принести максимальную пользу государству, там тот и имеет Если ты дальше можешь говорить и тем самым собирать большие донейты, то давай!Потому что уехали наши певцы в США, собрали какие-то там $1,5–2 тыс., ну камон, я за вчера собрал $13 тыс. на машины для грузинского легиона. Такие поездки нам не нужны, я не вижу в этом ценности", - добавил он.