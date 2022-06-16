"Я не вижу возможности вытеснить россиян в ближайшие месяцы": австрийский генерал прокомментировал ситуацию на фронте

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал экс-руководитель Института мира и управления конфликтами Академии нацобороны Вооруженных сил Австрии, генерал Вальтер Файхтингер.

Он назвал нереальными слова Владимира Зеленского о скором освобождении оккупированных территорий.

"Исходя из оценки текущей ситуации, Украина вряд ли сможет оттеснить российские войска по всей линии фронта и вытеснить их из страны. Это полностью противоречило бы ходу военных действий до сих пор, поэтому я не вижу реальных шансов для этого в ближайшие несколько недель или, возможно, даже месяцев", – сказал Файхтингер.

Успехи украинцев в Харькове и Херсоне генерал называет локальными.

"Это не меняет общей картины. Россия уже захватила 20% территории Украины. Украина изо всех сил пытается отвоевать территории и почти ежедневно обращается к западным государствам, особенно вк США и Германии, с просьбой предоставить им современную боевую технику, чтобы отразить возможную крупномасштабную атаку с российской стороны или совершить контрнаступление.

В течение ближайших нескольких недель фронт может стабилизироваться и обе стороны будут использовать следующую фазу для подготовки либо к нападению, либо к обороне. Уже идет информация о том, что российские солдаты частично создают оборонительные сооружения на границе завоеванных территорий – роют окопы, готовят оборонительные позиции. Это свидетельствует, что на втором этапе Россия будет довольствоваться удержанием захваченных территорий, их военной защитой и русификацией (например, раздачей русских паспортов или введением русского языка как официального)", - отметил австриец.

Военные учения в Беларуси он серьезно не воспринимает и говорит, что второй атаки на Киев в ближайшее время ждать не стоит.

"Нет никаких признаков того, что российские войска хотят атаковать Киев и попытаться его захватить. Бомбардировка Киева крайне болезненна для столицы. Но ее захват российскими войсками абсолютно нереален - Россия просто не имеет для этого сил", - отметил Файхтингер.

Генерал не исключает, что ВСУ все-таки перейдет в контрнаступление, но не скорее, чем через несколько месяцев, когда Украина сможет полноценно воспользоваться полученным вооружением.

"Поставка оружия происходит медленно. Дело в логистике. Речь идет о многотонном оборудовании, часть которого поставляется из Америки или из стран, находящихся за сотни и тысячи километров. Потом орудия не стоят где-то в ожидании отправки в Украину. В некоторых случаях это требует серьезной реструктуризации в армиях стран, которые передадут Киеву свои вооружения.

Например, в Германии сейчас спорят о том, отправлять ли вооружение непосредственно в Украину или осуществить так называемый круговой обмен, когда немецкое оружие отправляется в Грецию, а греческое потом – в Украину. Во всяком случае, все это очень сложно и очень долго.

Напомним, Словакия передала ВСУ пять вертолетов и боеприпасы для "градов".

Американские HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.

Возможность Украины к массированным контратакам, учитывая все вышесказанное, появится не раньше, чем через несколько месяцев. При этом еще следует учитывать, что речь идет о линии фронта протяженностью более 2 тысяч километров. Это означает, что контрнаступление будет возможным не по всей длине, а с акцентом на определенные участки, которые на сегодняшний день являются важнейшими для Украины", – подытожил Вальтер Файхтингер.

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