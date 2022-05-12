Я не вижу возможности нормализовать отношения с Путиным, - Борис Джонсон
12 мая премьер-министр Великобритании заявил, что не видит возможности нормализовать отношения с президентом России после вторжения в Украину, даже если он раскается
Об этом сообщает LBC Radio со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
На вопрос, можно ли было бы приветствовать Путина на мировой арене, если он покается, Джонсон ответил: "Покаяние сейчас будет очень тяжелым для Владимира Путина... Я считаю, что нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным".
Премьер-министр Великобритании считает, что мир рискует повторить 2014 год, когда РФ аннексировала Крым.
"Мир в основном сказал, что это ужасно. Мы осуждаем это, мы осуждаем – и мы это сделали. И мы ввели санкции. Но в то же время мы как бы начали переговоры с ним о пути вперед".
И Путин, в основном, использовал это как способ выкрутить нож в Украине. Если бы украинцы сейчас заключили какое-то соглашение с Путиным, риск заключается в том, что он сделал бы точно то же самое, и они это знают. Поэтому краткий ответ – нет. Никакой перенормации, и Великобритания очень четко это знает", – добавил Джонсон.
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